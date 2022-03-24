‘Aydın abi’mizi kaybettik

Gazeteci Aydın Engin 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Engin, safra kesesi sorunu nedeniyle 8 Mart Salı günü ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında gözlenen sızma nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü ikinci bir operasyon geçiren usta gazeteci, kısa süreli aralar dışında 16 gündür yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Cumhuriyet gazetesinde yazıişleri müdürlüğü de yapan Engin son olarak T24’te ‘Tırmık’ adı altında köşe yazıları yazıyordu.

Hayatı

1941’de Ödemiş’te dünyaya geldi. Ortaöğrenimini 1957’de Ödemiş Lisesi’nde tamamladı. Ardından bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Öğrencilik yıllarında Adalet Cimcoz, Tahir Alangu gibi kimi yazar ve çevirmenlerinin yazılarını daktiloya çekerek geçimini sağlamaya çalıştı ve yazarlığa adım attı. Üniversite öğrenimi sırasında bir yandan da Gençlik Tiyatrosu’nda amatör tiyatroya başladı. Sonrasında hukuk öğrenimini bırakıp tiyatroculuğu meslek olarak seçti.

Yedek subay öğretmenliği sırasında ilk oyunu ‘Aykırı’yı yazdı. Oyun, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelendi. Sanatçı, bu toplulukta dramaturg ve oyuncu olarak işe başladı. Aynı yıl, Yılmaz Güney’in özel senaristi olarak çalışmaya başladı. Yeşilçam için pek çok senaryo yazdı ancak imzasını koymadı.

1967’de Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Umur Bugay ve Müjdat Gezen’le birlikte Halk Oyuncuları’nı kurdu. ‘Devri Süleyman’ adlı oyunu yazdı ve yönetti.

1969’da tiyatroculuğu bırakarak gazeteciliğe başladı. Haftalık Yeni Ortam dergisinde yazıişleri müdürlüğü yaptı. 12 Mart Darbesi sırasında tutuklandı. Salıverildikten sonra artık günlük bir gazeteye dönüşen Yeni Ortam’ın da yazıişleri müdürlüğünü üstlendi ve köşe yazıları yazdı.

12 Mart sonrasındaki ilk sosyalist parti Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Partinin kurucularından Oya Baydar’la evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.

1974 yılında eşi Oya Baydar ve Yusuf Ziya Bahadınlı ile ‘İlke’ dergisini kurdu. 1976’da ‘Politika’ gazetesinin genel yayın müdürü oldu. Bu gazetede ‘Tırmık’ adlı köşesinde, köşe yazıları yazdı; yazılarından dolayı hakkında birçok dava açıldı.

1980’de tutuklu olduğu sırada bir başka davadan ötürü yedi buçuk yıl hapse mahkûm oldu ancak bir yanlışlık sonucu tahliye edilince Haziran 1980’de yurt dışına gitti. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 12 yıl boyunca yurda dönemedi; yaşamını siyasi mülteci olarak Almanya’da sürdürdü. Gıyabında ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

1991’de çıkan kısmi aftan yararlanarak Türkiye’ye döndü; kısa süre Sağmalcılar Cezaevi’nde hapis yattı. 1992-2002 yıllarında Cumhuriyet gazetesinde habercilik, köşe yazarlığı ve yazıişleri müdürlüğü yaptı. 2002’de Cumhuriyet’ten ayrıldı.

BirGün gazetesinin kuruluşunda yönetici olarak görev aldı ve bir süre Tırmık köşesini yazdı. Daha sonra Agos’ta köşe yazıları yazmaya başladı. T24 internet gazetesinin kuruluşuna katıldı. 2015’te yeniden Cumhuriyet gazetesine döndü.

1 Kasım 2016’da Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik ‘FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.