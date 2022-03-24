Meteoroloji raporu: Sıcaklıklar artıyor, bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre Türkiye’ye bahar en sonunda geliyor. Havaların, pazardan itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(24 – 30 Mart 2022)

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin edilir. pic.twitter.com/bIqGrfpxo3 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2022

Türkiye haftalardır soğuk hava dalgasının etkisindeydi. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da son 30 yılın en düşük sıcaklık derecesi ölçülmüştü.

Ancak havalar önümüzdeki günlerde mevsim normallerine dönecek.

Tahmin raporuna göre perşembe, cuma ve cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek. Bu üç günde bazı illerde kar bazı illerde de sağanak yağmur görülecek.

Pazardan itibarense mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacak.

Pazartesi ülkenin doğu kesiminde önceki gün etkisini gösterecek olan kar ve yağmur yerini güneşe bırakacak. Tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken İstanbul’da en yüksek sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak.