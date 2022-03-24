Turistleri aç bırakan martılara ‘su tabancası’yla çözüm

İtalya’nın Venedik kentinde, sürekli turistlerin yemeğini kapan martılara çare aranıyor. Otelciler birliği önlem için seçenekleri masaya yatırırken bazı işletmeler çareyi misafirlere su tabancası dağıtmakta buldu!

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Turistlerin gözdesi kentte, martıların sayısının artıması, özellikle yemek yenen yerlerde dolaşıp masalara göz dikmesi son birkaç yıldır sorun oluşturuyor. Son örneklerden biri San Marko Meydanı’nda yürüyen bir turistin dondurmasını kapan martıydı.

İşletmeler, otelciler birliği aracılığıyla ‘yemek hırsızları’nı engellemenin yolunu aramak için seminer bile düzenledi.

Çevre ve hijyen uzmanı Francesco Boemo, “Martılarının sayısının artması insanları rahatsız ediyor. Hem sağlık hem de hijyenin sağlanması açısından sorun oluşturuyor. Koruma altında bir tür. Elbette bulunacak çözüm yolları onlara zarar vermeyecek şeyler olmalı” dedi.

Bir otel sahibi şöyle yakındı: “Misafirler açık büfeden yemek almak için kalkar kalkmaz tabaklardaki yemeklere üşüşüyorlar. Mecburen masa örtüsünden tabağa, bardağa her şeyi değştirmek zorunda kalıyoruz. Bazı misafirler gülerek karşılıyor. Bazılarıysa sinirleniyor.”

Gündeme gelen çözüm yolları arasında özel bir ses sistemi veya martıları rahatsız edecek ancak insanların hissetmeyeceği kokularla uzaklaştırmak bulunuyor.

İki otel ise -Gritti Palace ve Hotel Monaco & Grand Canal- misafirlerine su tabancası dağıtarak sorunu çözdü. Martıların turuncu rengi sevmediğini ve bu nedenle turuncu su tabancaları dağıttıklarını söyleyen bir otel yöneticisi, “Su tabancalarını görür görmez uzaklaşıyorlar. Kullanılmasına gerek kalmıyor. Masada olması yeterli” dedi.