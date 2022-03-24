Erkek doğum kontrol hapı farelerde yüzde 99 sonuç verdi: Sıra insanlı deneyde

ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nde erkeklerin kullanması için geliştirilen doğum kontrol hapı fareler üzerinde yüzde 100’e yakın olumlu sonuç verdi. İnsanlı deneylerin bu yılın sonunda başlayabileceği belirtildi.

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‘Laboratuvar deneylerinde kaydadeğer sonuç veren ilk erkeklere özel doğum kontrol hapı’ olarak nitelendirilen hap farelerin üzerinde denendi. Belirgin bir yan etkisi olmadı. Hormon kullanmak yerine doğurganlıkta kilit unsur A vitaminiyle etkileşime odaklanan doğum kontrol hapının verildiği farelerde hamilelik yüzde 99 oranında engellendi.

Hormon içeren hapların iyi kolesterol seviyesini düşürmek, kilo artışı gibi etkileri olabileceği ve dolayısıyla kalp sorunlarını beraberinde getirebileceğini belirten araştırmacılar, ‘GPHR-529’ adlı bileşeni farelere dört hafta süreyle verdi.

Abdullah el Numan liderleriğindeki araştırma ekibi sperm sayısının önemli ölçüde azaldığını gözlemledi. Doğum kontrol hapı bırakıldıktan sonraki dört ila altı haftalık süreçte farelerin bünyesi normale döndü.

Sıra insanlı deneylere geldi.

Erkeklere yönelik doğum kontrol yöntemlerine ilişkin bir başka çalışmada da omuza sürülen jel deneniyor. Jelin klinik deneyleri sürüyor.