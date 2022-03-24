Döviz hesaplarındaki yükseliş sürüyor

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları geçen hafta 143 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış artış 830 milyon dolar.

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Merkez Bankası rakamlarına göre toplam döviz mevduatı geçen hafta 216,2 milyara çıktı.

Parite etkisinden arındırılmış olarak gerçek kişilerin yani vatandaşların hesaplarında 314 milyon dolar azalma var. Tüzel kişiler yani şirketlerse 1,14 milyar dolar daha aldı.

KKM karşılaştırmalı değişim

Kur korumalı mevduatların (KKM) devreye girdiği 24 Aralık’ta vatandaşların hesabında 146 milyar dolar varken söz konusu rakam 18 Mart haftasında 140.3 milyar dolar.

Şirketler tarafında 24 Aralık’ta 92.9 milyar dolar olan rakamsa geçen hafta 75.9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu haftada kur korumalı mevduat büyüklüğüyse 581 milyar TL’yi aştı.

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) açıklamıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

Toplam mevduat

Geçen hafta itibarıyla bankalardaki toplam mevduat 6 trilyon 154 milyar lira.

Bunun 2 trilyon 480 milyar lirası TL, 3 trilyon 445 milyar lirasıysa yabancı para (YP).