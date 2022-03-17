Döviz hesapları yükselişe geçti

Döviz hesapları geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 919 milyon dolar arttı. Vatandaşın hesaplarında düşüş gözlemlenirken şirketler tarafında dövize dönüş güçlü.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

KKM’nin 12’nci haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında artış var.

11 Mart’la biten hafta itibarıyla gerçek kişilerin yani vatandaşların döviz mevduatı 895 milyon dolar düştü.

Şirketlerin döviz mevduatındaysa 1 milyar 814 milyon dolar yükseliş gözüküyor.

Şirketler için geçen yılın son çeyreğinde getirilen kur farkı gelirlerine kurumlar vergisi muafiyeti 25 Şubat itibariyle sona ermişti.

Toplam döviz mevduatıysa geçen hafta itibarıyla 216 milyar 105 milyon dolar. Bu alanda rekor aralıkta 238 milyar doların aşılmasıyla görülmüştü.

KKM’de son durum

Kur korumalı mevdutların geçen hafta itibariyle büyüklüğü 561,9 milyar TL. Önceki hafta bu enstrümanda rakam 539,2 milyar TL’ydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) KKM verilerini günlük yayımlamaya başladıktan beş gün sonra durdurup haftalık açıklamaya başlamıştı. Verilerde dövizden kullanıma ilişkin detaylar da kaldırılmıştı.