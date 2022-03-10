Şirketlerin döviz satışı kesildi

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 4 Mart’la biten haftada şirketlerin döviz mevduatındaki çözülme 89 milyon dolarla sınırlı.

Kur korumalı mevduatın toplam büyüklüğüyse 540 milyar TL’ye yaklaştı.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

KKM’nin 11’inci haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,7 milyar dolar azalarak 214,1 milyar dolara geriledi.

Düşüş pariteden arındırılmış haliyle 607 milyon dolar.

Söz konusu haftada pariteden arındırılmış haliyle gerçek kişilerin yani vatandaşların hesabında 518 milyon dolarlık çözülme var.

Tüzel yani şirketlerde ise düşüş geçen haftalara göre hayli düşük.

Şirketler için geçen yılın son çeyreğinde getirilen kur farkı gelirlerine kurumlar vergisi muafiyeti 25 Şubat itibariyle sona ermişti.

KKM’de son durum

Yine MB verilerine göre kur korumalı mevduatın toplam büyüklüğü 539,16 milyar TL’ye çıktı. Bir önceki hafta bu enstrümanda toplam büyüklük 520,14 milyar TL olmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) KKM verilerini günlük yayımlamaya başladıktan beş gün sonra durdurup haftalık açıklamaya başlamıştı. Verilerde dövizden kullanıma ilişkin detaylar da kaldırılmıştı.