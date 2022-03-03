Vatandaşın döviz hesabı arttı, şirketler yine satışta

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları geçen hafta 156 milyon dolar azalarak 215,8 milyon dolar oldu. 25 Şubat’la biten hafta itibariyle vatandaşın döviz hesapları arttı, şirketlerse azalttı.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

KKM’nin onuncu haftasında yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz hesapları 185 milyon dolar arttı.

Gerçek kişiler yani vatandaşların Pariteden arındırılmış döviz mevduatı 1,2 milyar dolar arttı.

Tüzel kişiler yani şirketlerse 1 milyar dolar döviz sattı.

Döviz hesapları aralıkta 238 milyar doların aşılmasıyla rekor kırmıştı.

KKM 520 milyar lirayı geçti

Kur korumalı mevduat tutarıysa 25 Şubat’la biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 11 artışla 520,1 milyar liraya kadar yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) verileri günlük yayımlamaya başladıktan beş gün sonra durdurup haftalık açıklamaya başlamıştı. Verilerde dövizden kullanıma ilişkin detaylar da kaldırılmıştı.