Yine ‘İnce’ gördü: Erdoğan 20 yıldır yıpranmıyor, ‘millet’ adayı niye yıpransın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını ‘yıpranabileceği’ gerekçesiyle açıklamamasını eleştirdi: “20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?”

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İzmir programı kapsamında Balçova’da bir kafede üniversite öğrencileriyle bir araya gelen ve soruları yanıtlayan İnce, siyasetin ‘salıdan salıya birbirine hakaret etmek’ olmaması gerektiğinin altını çizdi.

‘Mutabakat yürümez’

Altı muhalefet partisi liderinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ üzerinde vardığı mutabakatın yürüyeceğine inanmadığını söyleyen İnce, muhalefetin oylarını böldüğüne dair eleştirisiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Bunu söyleyenler matematik bilmeyenler. İkili bir sistem var, bir iktidar tarafı, bir de muhalefet. Ben cumhur ittifakına geçmediğim sürece bu tarafta kalmış oluyorum. O zaman bölme olmaz. Biz muhalefet tarafında kaldığımız için oy bölmesi yok. Bunu söyleyen yalancılar korkuyorlar.

‘Erdoğan’ı destekleyecek halimiz yok’

İzmir’de CHP’den bir sürü memnuniyetsiz var. ‘Yeter ki AKP gelmesin’ diye oy veriyorlar CHP’ye. O oyları kaybetmek istemiyorlar, dolayısıyla, ‘Oyları bölüyorlar’ diyorlar. Bizim gidip Erdoğan’ı destekleyecek halimiz yok. Ama yeni bir yol açmak istiyoruz.”

‘Hiçbiri kendine güvenemiyor’

‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına da değinen İnce şunları söyledi: “Hiçbiri kendine güvenemiyor, ‘Ben Erdoğan’ı yenerim’ diyemiyor. Ben diyorum, ‘Onu yenerim’ diyorum. Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?”