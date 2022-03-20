Muharrem İnce: Davetli olsaydım o masayı yıkardım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altı muhalefet partisinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ mutabakat metnini eleştirerek, “Davetli olsaydım o masayı yıkardım” dedi.

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İstanbul’da, partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım toplantısına katılan İnce şöyle konuştu:

“Soruyorlar bana, altılı masada sen niye yoksun? Bir, davet etmediler. İki, davetli olsaydım da o masayı yıkardım. Neden yıkardım? Metinde Atatürk yok, laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok. Bunların hiçbiri yok. ‘Aman Atatürk demeyelim, tarikatları kızdırmayalım.’ Eğitimde tarikat ve cemaatlerin rolü ne olacak? Bunu konuşmadan Tayyip’i yenseniz ne olacak ki? Yendin iktidar oldun. Ne fark edecek? ‘Atatürk’ diyemedikten sonra, İstanbul Sözleşmesi’ni savunamadıktan sonra, ‘Eğitimi tarikatlardan ve cemaatlerden kurtaracağız’ diyemedikten sonra yensen ne olur, yenmesen ne olur? Biz bunların hepsini beraber yeneceğiz.”

‘Onların çeyreği kadar beni göstersinler iktidarı gönderirim’

İktidardan kurtulmanın yolunun bu muhalefetten kurtulmaktan geçtiğini savunan İnce, “Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir eksiğimiz var. Eksiğimiz şu: Bizim eksiğimiz değil, Türkiye’nin eksiği. Türkiye’de bir özgür medya sorunu var. Şu Kılıçdaroğlu’nu, şu Akşener’i, şu Babacan’ı, şu Davutoğlu’nu gösterdiklerinin çeyreğini beni göstersinleriler iki ayda bu iktidarı gönderirim” dedi.

‘Gösterirlerse CHP paralarını kesiyor’

Türkiye’nin en ambargolu siyasetçisi olduğunu, bazı kanalların CHP’yi eleştirdiğinde kendisini gösterdiklerini öne süren İnce, ‘CHP yandaşı kanallar’ olduğunu söyledi: “Halk TV, Tele1, KRT… Onlar hiç göstermiyor. Çünkü gösterirlerse parasını kesiyor CHP. Babacan’ı göstermek serbest, Davutoğlu’nu göstermek serbest, Muharrem İnce’yi göstermek yasak. Temel Karamollaoğlu’nu da göstermek serbest. CHP yönetimine saygılarımı sunuyorum. Üç sene önce cumhurbaşkanı adayınızdım ya. Bana niye ambargo uyguluyorsunuz? Neden parasını kesiyorsunuz kanalların? Temel Bey’i benden daha mı çok seviyorsunuz? Babacan’ı, Davutoğlu’nu benden daha mı çok seviyorsunuz?”