İSKİ genel müdürü yapılamayan zamlara isyan etti: Açık her ay 500 milyon lira

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, kurumun işletme giderlerinin yüzde 203 arttığını ve her ay 500 milyon lira açık verildiğini söyledi.

Fiyatların sürdürülebilir olmadığı vurgulayan Mermutlu, İSKİ Genel Kurulu’nu olağanüstü toplanmaya davet etti.

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İSKİ’de su zamları bir süredir gündemde olan bir konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP’nin su zamlarını engelleyerek İSKİ’yi batırmaya çabaladığını savunuyor. İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’ysa İstanbulluların menfaatini düşünerek hareket ettikleri görüşünde.

Mermutlu bugün basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda son üç yıldır su fiyatlarının çok artmadığını, maliyetlerinse çok yükseldiğini vurguladı: “Tüm giderleriyle birlikte 10 milyar 364 milyon lira olarak onaylanan İSKİ bütçesi, son artışlar sonrası 15 milyar liranın üstüne çıktı.

İSKİ’nin 2022 için 1 milyar 300 milyon lira hesapladığı elektrik giderleri şu an 3 milyar lira. Aynı dönemde, 2 milyar 50 milyon lira personel gideri 2 milyar 350 milyon liraya yükseldi. İçme suyu ve atık su yatırımları 5 milyar liradan 6,7 milyar liraya ulaştı. 180 milyon lira hesaplanan kimyasal gider 570 milyon liraya, 170 milyon lira hesaplanan doğalgaz-akaryakıt giderleriyse 540 milyon lirayı gördü.”

‘İstanbul fiyatta 23’üncü sırada’

Mermutlu şöyle devam etti: “Bugün İstanbulluların yüzde 86’lık dilimi, birinci kademe olan 0-15 metreküplük dilimden su kullanıyor. Bu suyumuzun birim fiyatıysa 5 lira 56 kuruş. Bu fiyattan verdiğimiz bir metreküp suyun parası ile hem içme suyu hem de atık su yatırımlarımızı aynı zamanda da işletmemizi yapıyoruz. Elektrik giderlerimizi karşılıyoruz. Personel giderleriyle kimyasal madde masraflarımızı karşıladığımız gibi, ayrıca bu 5 lira 56 kuruşla evlerden çıkan atık suyu da topluyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Bu fiyatla İstanbul 30 Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23’üncü sırada bulunuyor.”

İSKİ genel müdürü ayrıca zam yapılmazsa yeni yatırımların da aksayacağını söyledi.