İmamoğlu’na göre maksat İSKİ’yi batırmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da su zamlarının AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla engellenmesini ‘organize kötülük’ olarak değerlendirdi.

İmamoğlu’na göre İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan İSKİ’nin maliyetlerindeki yüzde 100’ü aşan artışa rağmen zamların engellenmesi ‘İSKİ’yi batırmaya çalışma girişimi.’

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İBB Meclisi’nde su tarifesine zam talebi önceki gün AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

İmamoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre İSKİ şu an maliyetinin altında su temini yapıyor ve bu yönetmeliğe aykırı bir durum.

İBB başkanının değerlendirmeleri şöyle: “İBB’ye karşı çok kötü bir oyun oynanıyor. İSKİ’yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var. Yaptığınız suçtur. Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ’dir. Emin olun çok kısa sürede bu zarar, bizim teklifimize ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Mahkemelerde İstanbul’a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz.”

İSKİ’nin maliyetlerinde yüzde 120 artışa rağmen su tarifesine yüzde 50 artış önerdiklerini belirten İmamoğlu, “Büyükşehir belediyeleri arasında su maliyeti en yüksek olup, en ucuza su satan İSKİ’ye artış layık görülmedi” dedi.

İBB başkanı ayrıca 2019’dan beri elektriğe hükümetin yüzde 300’e yakın zam yaptığını, kurumun en büyük giderinin de elektrik olduğunu ekledi.

İmamoğlu son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmaları çağrısına cevap verdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘İstanbul sevdam’ diyorsanız İstanbul’a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler.. Böyle bir kavram zaten olmaz.”

Resmi enflasyonun yüzde 50’ye dayanması sonrası AKP hükümeti gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek durumunda kalmıştı.

AKP ne diyor?

İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise su zamlarıyla ilgili suçlamaları kabul etmiyor.

Göksu’ya göre İBB Meclisi’ne getirilen zam teklifi yüzde 90’la yüzde 176 arasında değişiyor. Göksu teklifi İstanbulluların menfaatini düşünerek reddettiklerini söylüyor.