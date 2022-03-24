Hidayet Türkoğlu’na hakaret davası: Enes Kanter’in ‘istinabe’ yoluyla ifadesi istenecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’na ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle hakkında iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, ABD’de bulunan basketbolcu Enes Kanter Freedom’ın ‘istinabe’ yoluyla ifadesi istenecek.

Fotoğraflar: Reuters / AA

Kanter’in, ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak‘ suçundan hakkında yakalama kararı bulunuyor.

İstanbul 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Enes Kanter ile avukatı katılmadı. Duruşmada Türkoğlu’nu avukatı temsil etti.

Türkoğlu’nun avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, ABD’de bulunan Kanter hakkında hazırlanan tercüme evrakının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek savunmasının ‘istinabe’ (adli yardım) yoluyla alınmasına karar verdi.

‘İstinabe’, bir davanın görüldüğü mahkemeye gönderilmek üzere, başka bir yerde bulunan tanığın ifadesinin bulunduğu yerdeki mahkemece alınmasına verilen ad.

AA’nın aktardığına göre Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 6 Ekim’e erteledi.

Türkoğlu, Kanter’e Twitter üzerinden yazdığı ifadeler nedeniyle dava açmıştı.