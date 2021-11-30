Enes Kanter ABD vatandaşı: Soyadı artık Freedom

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak‘ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. O artık Enes Kanter Freedom (Özgürlük).

Fotoğraf: Reuters

Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen oyuncu hakkında son olarak iade talepnamesi düzenlenerek kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapılmıştı.

Boston Celtics’te basketbol kariyerine devam eden NBA oyuncusu Twitter hesabından vatandaşlık yemin töreninin videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Dünyadaki en büyük ulus. Özgürlerin vatanı, cesurların yuvası.”

Kanter soyadını ikinci ismi olarak kullanmaya devam eden oyuncunun Twitter’da ismini Enes Kanter Freedom olarak değiştirdiği görüldü. Yemin ederken de yeni ismini kullanıdı.

Oyuncunun Twitter hesabına Türkiye’de erişim engeli uygulanıyor.