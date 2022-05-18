Akşam Postası / 18 Mayıs 2022

Kılıçdaroğlu’ndan ‘SADAT’ın yöneticileriyle alakam yok’ diyen Erdoğan’a fotoğraflı yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş.’yle (SADAT) alakası olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a fotoğrafla yanıt verdi.

Zafer Algöz’den Feyyaz Yiğit’e ‘Gibi’ sataşması

‘Erşan Kuneri’ dizisinin oyuncularından Zafer Algöz, ‘Gibi’ dizisiyle son dönemin popüler isimlerinden Feyyaz Yiğit’i Twitter’dan eleştirdi.

Alman basınında Erdoğan yorumları: Ankara’daki kumarbaz, serseri mayın…

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunu Türkiye’nin veto edeceğine dair söylemler Alman basınında tartışıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘avantaj sağlamayı seven bir kumarbaz’ yorumu geldi.

İmamoğlu belgesiyle açıkladı: Atatürk Havalimanı’na sözleşmesiz girildi

İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı ihalesini alan firmanın sözleşme tarihinin 16 Mayıs olmasına rağmen iş makinelerinin günler öncesinden pistlere girdiğini açıkladı.

‘Marmara’da istavrit bile kalmadı’ diyen uzman: Balığın yerini denizanası alıyor

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek, küçük balıkların avlanmasının deniz ekosistemine ciddi zararlar verdiğini belirterek Marmara Denizi’nde müsilaj görülmesinden önce çok miktarda küçük balık avlandığını tespit ettiklerini söyledi.

CHP’ye göre elektriğe yüzde 100 zam yolda

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, dövizin fırlamasıyla enerji maliyetlerinin artması sonrası elektriğe büyük zam geleceğini söyledi.

Görevden alınacağı iddia edilen AKP’li Özkan’dan ‘sıkı dostlar’ paylaşımı

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kendisinin Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili sözlerini ‘düzelten’ AKP Sözcüsü Ömer Çelik’le fotoğrafını paylaştı: ”Sıkı dostlar arasına kimse giremez.”

TÜİK’in ‘ENAG talebi’ne mahkemeden ret

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkındaki talebi mahkeme tarafından reddedildi.

DİSK araştırması: Türkiye’deki genç işsizliği dünyayı katlıyor

DİSK Araştırma Merkezi’ne (DİSK-AR) göre Türkiye’deki genç işsizliği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasını neredeyse ikiye katladı.

TBB, müzik yasağını Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağının durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi yine reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 5 bin yeni taksi plakası teklifi 14’üncü kez reddedildi.

Çetin Kaya’yı vuran polise ‘kasten öldürme’den müebbet istemi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sinema emekçisi Çetin Kaya’yı öldüren Selçuk E. adlı polis hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan iddianame düzenlendi. Selçuk E. ceza alırsa müebbet hapis cezasına çarptırılacak.

Infografik: Yıl yıl trafik kazası ve can kaybı sayısı

Türkiye’de son 12 yılda trafik kazası sayısında kayda değer bir azalma olmazken, 2017’den itibaren can kaybı sayısında düşüş başladı.

Dokuz yıl sonra ilk ziyaret: Nureddin Nebati Mısır’a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Haziran’da Mısır’a gidecek. Ziyaret, bakan düzeyinde dokuz yıl aradan sonra ilk olması açısından önem taşıyor.

‘Sıfır tolerans’ın videosu: Çin’de 10 binlerce kişi karantina kampına götürüldü

Covid-19’un görüldüğü ilk ülke Çin, virüsün kökünün kazınması için sıkı karantina kuralları uygulamaya ve sert politikalar izlemeye devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için bazı bölgelerde insanlar evlerinden çıkarılıp uzun yürüyüşler sonrasında karantina kamplarına götürülüyor.