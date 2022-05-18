Kılıçdaroğlu’ndan ‘SADAT’ın yöneticileriyle alakam yok’ diyen Erdoğan’a fotoğraflı yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş.’yle (SADAT) alakası olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a fotoğrafla yanıt verdi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

SADAT’ın ismi son günlerde Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle yeniden gündeme gelmişti.

CHP lideri SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

Erdoğan ise bugünkü grup toplantısındaki konuşmada “SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam yok” demişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: “Erdoğan ‘SADAT ile alakam yok’ demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT’ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım.”

Erdoğan “SADAT ile alakam yok” demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım. pic.twitter.com/hFoqm9JT52 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 18, 2022

Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği isim, SADAT’ın kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi.

Tanrıverdi bir dönem Erdoğan’ın ‘güvenlik politi­kaları’ alanında başdanışmanlığını yapmıştı.

CHP liderinin paylaştığı fotoğraf, ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 23 Ocak 2018’de düzenlenen güvenlik zirvesine ait.