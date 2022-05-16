Kılıçdaroğlu: SADAT, Erdoğan’ın talimatıyla farklı roller üstlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Suriye konusunda ‘farklı roller üstlendiğini’ söyledi. Kılıçdaroğlu, “Buna ilişkin açıklamalar, duyumlar, görseller hepsi var. Yasadışı bir işlem yasal görünümlü bir dernek aracılığıyla yapılıyor” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, cuma günü SADAT’ın İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan binasının önüne giderek binaya girmeye çalışmıştı.

Binaya alınmayan CHP lideri “Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur” demiş, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve Cumhurbaşkanlığı’nı sorumlu tutacağını söylemişti.

SADAT’la ilgili Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı’ya konuşan Kılıçdaroğlu, SADAT’ın demokratik bir ülkede dernek adı altında örgütlenemeyeceğini söyledi: ”Gayri nizami harp, sabotaj, terör gibi konularda insanları alıp eğitmek bir derneğin işi değil. Eğer bunu bir dernek üstlenmişse ve bu bağlamda iktidardan da destek alıyorsa, Türkiye sağlıklı bir demokratik sistem oluşturamaz. Bu durumu eleştirmek lazım ama insanlar korkuyor, çünkü bu kuruluşun ne yapacağı belli değil.

Ayrıca, daha garip olan, bu derneğin başkanının daha düne kadar Erdoğan’ın başdanışmanlığını üstlenmiş olması. TSK var, Emniyet, MİT var, bunları bir tarafa bırakıyorsunuz, gayri nizami harp konusunda, sabotaj, suikast nasıl düzenlenir gibi konularda insanları eğiten bir derneğin başkanlığını yapan eski askeri, başdanışmanlığınıza getiriyorsunuz..

Özellikle Suriye konusunda bu derneğin Erdoğan’ın talimatıyla farklı roller üstlendiği kanısındayım. Buna ilişkin açıklamalar, duyumlar, görseller hepsi var. Yasadışı bir işlem yasal görünümlü bir dernek aracılığıyla yapılıyor.”

‘Geçmişte suikast duyumları aldık’

Kılıçdaroğlu, SADAT’ın Türkiye içinde de Suriye’deki gibi işleri yapabileceğini söyledi: ”Aslında iki taraf da yasadışı işlem yapıyor. Geçmişte biz suikastlarla ortalığın karıştırılacağı duyumları aldık, bunları ben de başka liderler de dillendirdi.

Bu konuya toplumun dikkatini çekmek istiyoruz, seçimler var, seçim güvenliği söz konusu. Demokratik bir ülkede seçim güvenliği elbette ki Emniyet güçleri, valisi, kaymakamı, sandık kurulu yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri görevlerini yasal çerçevede yaptıkları bir ortamda alınır.

Eğer siz bu yasal ortamı yok etmek ve daha farklı bir ortamda seçime gitmek istiyorsanız, o zaman ciddi sorunlar var demektir. Buna toplumun dikkatini çekmek istedim.”