Kılıçdaroğlu’nu SADAT’a ne götürdü?

ALTAN SANCAR

CHP’lilere göre genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemlerin tartışmalı adresi SADAT’a beklenmedik ‘ziyareti’, parti açısından önemli mesajlar içeriyor. Partililer bu ani ziyaretle Kılıçdaroğlu’nun AKP’ye “Attığınız adımdan, yaptığınız plandan haberdarız” mesajı verdiğini düşünüyor.

Öte yandan ziyaretin ani gelişmesine rağmen, SADAT’ın uzun süredir CHP’nin ve altılı muhalefet masasının radarında olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu iki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan binasının önüne gitmişti.

Kılıçdaroğlu burada muhatap bulamazken “SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz. SADAT bir paramiliter kuruluştur” demiş, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve Cumhurbaşkanlığı’nı sorumlu tutmuştu.

Ana muhalefet liderinin ani gelişen ziyaretinin arka planında ‘devletin kalbi’nin olduğu iddia edildi. CHP’li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’na SADAT’a ilişkin bilgiler uzun süredir geliyor. Bilgiler arasında SADAT’ın faaliyetleri ve istihbarat raporları da yer alıyor.

CHP’lilere göre belgeler arasında seçim dönemine dair bilgiler, sığınmacılara dair ‘önemli’ iddialar, SADAT’ın çalışmaları ve güvenlik bürokrasisinde olan bitene dair bilgiler var.

‘Kimsenin aklına gelmeyecek konularda bilgiler’

Kaynaklar, bu bilgilerin ‘devletin güvenliği açısından’ kamuoyuyla paylaşılmayacağını, parti içinde dar bir grubun bunları gördüğünü aktarıyor. Bunun yanında kamuoyuna “Telaşa gerek yok. Her şeyin farkındayız ve tek oyun kuranın iktidar olmadığının bilinmesini isteriz” mesajı vermek istediklerini de belirtiyorlar.

CHP’li bir ismin aktardığına göre, bürokrasideki çözülme uzun süredir güvenlik bürokrasisine yansımış durumda: “Devletin kalbi yerli yerinde duruyor. Bu ülkeyi seven bürokratların sayısı hiç de az değil. Bu bürokratlar bize kimsenin aklına gelmeyecek konularda bilgiler aktardığını söyleyebilirim.”

AKP’nin ‘seçim planlarına’ hakim olduklarını iddia eden partili kaynaklar, güvenlerinin her geçen gün arttığını söylüyor.

‘Kimsenin bilmediğini sandıkları planları biliyoruz’

Planlara ilişkin bilgi vermekten kaçınan bir kaynak, şunları söyledi: “AKP iktidarda kalmak istiyor, ama bunun için her yolu denemeyi göze alıyor. Bilmesi gereken, kimsenin bilmediğini sandıkları planları CHP ve ittifak ortaklarının çok iyi bildiği.”

Aynı kaynak AKP’ye bir de ‘tavsiye’ verdi: “Seçimlerin demokratik ortamda gerçekleşmemesi için yaptığınız planlardan vazgeçin, kuralına göre yarışalım.”

SADAT’ın seçim güvenliğinin konuşulduğu altılı masa toplantılarında da gündeme geldiğini aktaran kaynaklar, masadaki parti liderlerinin de bu durumdan haberdar olduğunu gizlemiyor.