SADAT’tan Kılıçdaroğlu’na: Paramiliter ordu değiliz, milis gücü yetiştirmiyoruz

Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, “SADAT ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir. SADAT’ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün SADAT’ın İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan binasının önüne giderek binaya girmeye çalışmıştı.

Binaya alınmayan CHP lideri “Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur” demiş, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve Cumhurbaşkanlığı’nı sorumlu tutmuştu.

‘Kamuoyu baskısı hedefliyor’

AA’nın haberine göre ​​​​​​SADAT Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Tanrıverdi ve şirket avukatı Enes Malik Saran açıklamalarda bulundu.

Saran, ‘ticari şirket olan müvekkilinin bir siyasi parti lideri ve milletvekilleri tarafından basılmasının, Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçtiğini’ söyledi.

Saran, kamuoyundaki iddialarla ilgili şirketin birçok kişi ve kuruma yönelik hukuki girişimlerde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: “Bu saldırılar, müvekkilimize açılan derdest dava ve soruşturmaları etkilemeyi amaçlamakta ve aynı zamanda müvekkil şirketi saldırıların hedefi haline getirmektedir. Bir ana muhalefet liderinin yargı üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı hedefleyen bir saldırıyı gerçekleştirmesi hazin bir durumdur.”

Kılıçdaroğlu tarafından müvekkil şirkete karşı açılmış tek bir dava bulunmadığını vurgulayan avukat, “CHP tarafından, genel başkanlarının iddialarını destekler herhangi bir delil kamuoyuyla paylaşılamamıştır. Madem ki CHP genel başkanının böyle bir iddiası vardır, o halde bu iddiasını ispat yükü sırtına yüklenmiştir” dedi.

Dava açacaklar

Saran, SADAT’ın bir işyeri ve bir çalışma ofisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Dolayısıyla bu saldırı TCK madde 116/2 kapsamında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturmaktadır. Ayrıca müvekkil şirket işyeri önünde yapılan basın açıklaması TCK madde 216 kapsamında suç teşkil etmektedir. Tüm bu hukuka aykırı eylemler sebebiyle tarafımızca cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılacaktır.”

‘Ticari şirketiz, milis gücü yetiştirmiyoruz’

Yönetim Kurulu başkanı Melih Tanrıverdi, SADAT’ın Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirket olduğunu kaydetti.

Tanrıverdi, SADAT’ın kurulduğu tarihten bu yana pek çok maksatlı iftirayla karşı karşıya kaldığını savunarak, “SADAT, ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir. SADAT’ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır. SADAT’ın Suriye iç savaşıyla ya da Suriye’den Türkiye’ye iltica eden sığınmacılarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” dedi.

SADAT’ın yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesinin, seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibaret olduğunu belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:

“Ana muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunda oturan bir şahıs, bir ticari şirketi kamuoyu nezdinde hedef göstermiş ve terörle yaftalamıştır. Bu açıkça ortaya koymaktadır ki ana muhalefet lideri, en temel evrensel hukuk ilkelerinden nasibini almamıştır. Şirket ve yöneticileri, ana muhalefet lideri tarafından saldırıların hedefi haline getirilmiştir.”

Tanrıverdi, hiçbir Türk vatandaşının evi veya işyerinin ana muhalefet partisi liderinin taşkınlık yaparak zorla girebileceği yerler olmadığını söyleyerek, “Şirketimize gerçekleştirilen saldırılara karşı bugüne dek avukatlarımız tarafından hukuki süreç kararlılıkla yürütülmekte ve bundan sonra da kararlılıkla yürütülecektir” diye konuştu.