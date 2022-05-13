Kılıçdaroğlu: Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Saray’dır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) önünde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Saray’dır” dedi.

Görsel: ANKA

Partisinin İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezalarının onanmasının ardından dayanışma için İstanbul’a giden CHP lideri sabah toplanan olağanüstü MYK sonrası günlük programında yer almamasına rağmen SADAT’ın kentteki binasının önüne gitti.

Güncellenecek…