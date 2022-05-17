Peker’den SADAT’a: Telefon HTS kayıtlarını çıkartın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir aranın ardından ilk defa doğrudan konuştu. Peker’in hedefinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) vardı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerle hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı. Bir süre ise ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti.

Son paylaşımı geçen yıl kasımda olan Peker, kısıtlamanın hafifletilmesi sonrası bir süredir sadece retweet yapmakla yetiniyordu.

Peker uzun bir aranın ardından iddialarının bir kısmını yayınladığı hesabı ‘Deli Çavuş’tan birinci ağızdan konuşarak Halk TV’de kendisi hakkında konuşan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi’ye cevap verdi.

Tanrıverdi, şunları söylemişti: “Biz Suriye muhalefeti ile El Nusra ile terör örgütleri ile çalışmadık, çalışmayız. Özgür Suriye Ordusu da dahil. Eğer Sedat Peker ben bunları götürdüm diyorsa bu onların problemi. Sedat Peker, SADAT’tan randevu talep ediyordu. Randevu talebini kabul etmedik. Davet etti, davetini kabul etmedik. Bizim organize suç örgütü lideri ile ne işimiz olabilir ki? Biz anarşist, terörist değiliz. Bizim ekibimiz TSK’nın onurlu subaylarından oluşuyor.

Sedat Peker bize ‘Benimle resmi olarak görüşmek istemiyorsunuz. Ben düğüne davetliyim, siz de gelin. Düğünde denk gelmişsiniz gibi yapalım’ diyordu. Benim tahminim Sedat Peker’i ‘iyi keklemişler, biz SADAT’tan geliyoruz’ diye. Kendisi de o randevu taleplerini teyit etmek için ilettiğini düşünüyorum.”

‘Elbet bir gün paylaşım yapmaya başlayacağım’

Peker ise özetle şunları yazdı:

* Öncelikle şunu bilmen lazım! Sedat PEKER’i kimse kekleyemez!

* Sizin gücünüz annelere ve çocuklara yeter. Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar giydiğiniz şalvarlar sizi benim elimden kurtaramayacak. Ben sizin ruhunuzu biliyorum. Sizin namusunuz yok, sizin gücünüz silahsız garibanlara yeter!

* Video çekmemi engellediniz, tweet atmamı engellediniz, rt yapmamı bile engellemek için uğraşıyorsunuz. Delikanlılıkta böyle birşey olur mu (?) Televizyonlara çıkıp özgürce konuşacaksınız, ama rt bile yapmama engel olmak için tüm gücünüzle uğraşacaksınız siz kahpesiniz ulan!

* Sadat’ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban’ın yanıma kaç kere geldiğinin HTS kayıtlarını çıkartı, kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın, Sadat başkanı Adnan Tanrıverdi ile telefonla görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim? Telefon HTS kayıtlarını çıkartın.

* (…)elbet bir gün paylaşım yapmaya başlayacağım.

* Devlet’in gücünü kullanıp ağzımı, elimi ve dilimi bağlayacaksınız televizyonlara çıkıp kabadayılık yapacaksınız elbet şartlar değişir. Sizi köçekler gibi oynatacağım, boynunuza tasma takıp sizi it gibi gezdireceğim. Sülü gibi size de işemek yasak!

Peker daha önceki paylaşımlarında SADAT yönetimine şöyle seslenmişti: “‘Silahlanın’ çağrısını yapmam ortak fikirdi, ‘Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik’ diyemezsiniz.”

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki gün önce SADAT’ın İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan binasının önüne gitmişti.

Kılıçdaroğlu burada muhatap bulamazken “SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz. SADAT bir paramiliter kuruluştur” demiş, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.