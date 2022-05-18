SADAT’ın yöneticisinden Kılıçdaroğlu’na: Misafirlik değil şov

Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘şov yapmak için’ şirketin önüne gittiğini söyledi.

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CHP lideri, 13 Mayıs’ta partililerle birlikte SADAT’ın İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki genel merkezine gitmişti.

Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

‘Keşke randevu alsaydı’

Halk TV’ya konuşan Tanrıverdi, şirket kurulurken ne yapacaklarını açıkça ilan ettiklerini, izin için başvurduklaırnı, kuruluşlarına yasal engel olup olmadığının aylarca incelendiğini söyledi.

Tanrıverdi, CHP liderine şu yanıtı verdi: “Kemal bey keşke randevu alsaydı, biz de orada olsaydık. Biz de görüşmek isterdik. Kemal bey bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil şov yapmaktı herhalde. O gün çok yorgun ve bitkin vaziyetteydik. Ali bey şirkete geldiğinde ‘Ne oluyor’ diye bakmak için dışarı çıkmış. Engin Altay’a ‘Neden randevu almadınız’ diye soruyor.”

‘Misafirlik değil şov’

SADAT’ın yöneticisi, “Yine de neden Kılıçdaroğlu’nu içeri almadınız” sorusuna “Kameralar açık, telefonlar açık gelmişler ziyarete. Bu misafirlik değil, şov yapmak” diye yanıtladı.

‘Boş endişe’

Tanrıverdi, seçim güvenliği iddiasını “Boş bir endişe. 2018’de de Meral Akşener ve Ümit Özdağ da dile getirdi bu iddiaları. Biz bununla ilgili dava açtık. Bizimle ilgili açılmış bir dava olmadı” sözleriyle değerlendirdi.

Tanrıverdi, Türkiye’de gayrinizami eğitim vermediklerini de sözlerine ekledi.