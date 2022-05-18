İkizdere’de Cengiz İnşaat şantiyesinde kamyonun freni patladı: İki ölü

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın inşa etmek istediği taş ocağı çalışmaları sırasında freni patlayan hafriyat kamyonu tankere çarptı. Olayda iki güvenlik görevlisi öldü. İki görevliyse ağır yaralı.

İkizdereli halk kazadan sonra şunları dedi: “Bölgedeki yasa dışı çalışmalar acil olarak durdurulmalı. Doğayı katleden Cengiz İnşaat iş güvenliğini de hiçe saydı. Burada yapılan hukuksuz çalışmalar nedeniyle vadide yaşayan hiçbir canlının can güvenliği yok. Bu kaza da bunun sonucu.”

Fotoğraf: Dursun Baş

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.