İkizderelilere huzur yok: Cengiz’in kamyonlarından ‘korna’lı taciz

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’a karşı başlayan halk direnişi 95’inci gününde. Çalışmaların artmasıyla beraber bölge halkının yaşam alanı daha da daralıyor. Zaten evlerinin suyu çamur olarak akan halk şimdi de toz nedeniyle nefes alamaz hale geldi. Bunun üzerine bir de kamyonlar evlerin önüne park edildi.

Diken’e konuşan İkizdereli Ali Baş, “Günlerdir toz bulutlarından dolayı nefes alamıyorduk. Sularımız zaten haftalardır bulanık akıyor. Üstüne bir de kamyon şoförleri bilerek korna çalarak bizleri rahatsız ediyordu” dedi.

Ali Baş’ın babası Dursun Baş kamyonların geçişini durdurmak için önüne oturdu. Jandarma ekipleri sorunu çözmek yerine “Yarın gelin şikayetçi olun” dedi.

İkizdereli Dursun Baş, Cengiz İnşaat’ın kamyonlarının önünü kesti. Fotoğraf: Diken

‘Günlerdir toz bulutundan nefes alamadık’

Ali Baş şunları anlattı: “Şantiye şefini uyardılar. ‘Yolu yıkayın, suyu yapın, kamyonlarınız evimizin önüne park etmesin’ diye günlerce uyardılar, dinlemediler. Bu akşam babam ve Hüseyin amcam kamyonlar yeniden evin önüne park edince yola oturarak kamyonların geçmesini engellediler. Daha sonrasında jandarma geldi ‘Yarın gelin şikayetçi olun dilekçe verin’ dedi.”

İkizdereli Dursun Baş kamyonları engellemek için önüne oturdu. Daha sonra jandarma geldi ve 'Yarın gelin şikayetçi olun' dedi. pic.twitter.com/Vbmj9kK2GY — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) July 26, 2021

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.