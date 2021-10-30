İkizdere’de ‘kıyımı’ durdurmak isteyen köylülere ‘Gözaltına alırım’ tehdidi

AYŞEGÜL KASAP

Rize İkizdere’de bilirkişi raporuna rağmen Cengiz İnşaat çalışmalara devam ediyor. Bilirkişi raporu doğrultusunda çalışmaların devam etmesi için mahkeme kararı gerekli.

Kesime devam edilen alana çıkan İkizdereliler, ‘hukuku çiğneyen’ çalışmaları görüntüleyerek “Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi, 100 yıllık ağaçları kestiler. Hala devam ediyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

Köylüler iş makinelerini durdurunca da bölgeye jandarma giderek ağaç kesimini engellemek isteyen vatandaşlara “Suç işliyorsunuz” dedi. Jandarma daha sonra dönüş yolunda farklı bir yol kullanmaları gerektiklerini belirterek “Slogan atarsanız sizi gözaltına alırım” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Diken

İkizdere’de mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti incelemesini bitirmiş, hazırlanan raporda ise proje ‘usulsüz’ diye değerlendirilmiş, İşkencedere vadisinde bu ocağın yapılmasının uygun olmadığı belirtilmişti.

Taş ocağı için alternatif yerler olduğu belirtilen raporda şöyle denilmişti:

Bölgede kalıcı hasar bırakacak

Arıcılık ve çayda verim düşecek

Su dengesi bozulacak, erozyona neden olacak

Toz emisyonları hesaplanan değerden yüksek olacak, yerleşim yerlerini etkileyecek

Dere yatakları tahrip ediliyor

Taş savrulması Rize-İspir Yolu ve tünel girişini etkileyecek

Taş ocağı yapılması teknik olarak uygun değil, alternatif yerler var

‘En büyük suç ağaç kesmektir’

İkizdereliler, ağaç kesimini engellemek için Cengiz İnşaata ait iş makinalarını durdurunca bölgeye jandarma geldi ve vatandaşlara “Çalışmayı durdurarak suç işliyorsunuz” dedi.

Bu ifadelerden sonra da bir vatandaş şöyle tepki gösterdi: “En büyük suç bir ağaç kesmektir. Bir tane ağacı kesmekten daha büyük bir suç yoktur. Burada yüzlerce ağaç kesildi. Katliam devam ediyor.”

‘Bu işlem hukuksuz’

İkizdereli Asuman Fazlıoğlu ise damgasız ağaçların kesildiğini, hepsinin fotoğrafını çektiğini belirtti: “Yol yapan kişi neden yukardaki ağaçları keser ve Orman Genel Müdürlüğü neden o ağaçları damgalamıyor? Hukuksuz bu işlem.”

Başka bir yöre halkıysa bilirkişi raporunu hatırlatarak, “Kesilen ağaçları, katliamı nasıl geri getireceğiz? Makinaları durdurun komutanım. Siz ‘Bugün makineler çalışmayacak’ demiştiniz” dedi.

‘Gözaltına alırım’

Jandarma komutanı ise İkizderelilere geldiği yoldan dönemeyeceklerini belirterek şöyle dedi: “Aşağıda slogan atar, birilerine laf atacaksanız gözaltına alırım. Açık ve net söylüyorum. Sessizce gideceğiz.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme başlamış ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ise protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.