Biden’dan 5’inci madde vurgusu: Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini destekliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için başvurularını memnuniyetle karşıladıklarını ve sürece güçlü destek verdiklerini açıkladı.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti. Erdoğan çekincelerini dile getirse de NATO üyesi Batılı ülkelerin yetkilileri iki ülkenin hızla ittifaka dahil olmasını bekliyor.

Zaten Erdoğan da mart başında “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” demişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan PKK’yı kınayıp işbirliği yapmalarını talep ederken ‘görünmez talepler’ arasında ABD’nin F-35 programına tekrar dahil olmak, F-16 programı için satış anlaşması imzalamak ve S-400 yaptırımlarının kaldırılması gibi istekler var.

5’inci madde vurgusu

Biden, yazılı açıklamasında “ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç’i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

İki ülkenin başvurusunun ‘önemli bir karar olduğunu’ belirten Biden, NATO’nun 5’inci maddesine bağlılıklarının ‘sarsılmaz olduğunu’ söyledi.

Bu maddeye göre NATO’ya üye herhangi bir ülkeye saldırı olduğunda, tüm NATO üyesi ülkeler hedef alınmış sayılıyor.

Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO’yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, şunları dedi: “NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD, Finlandiya ve İsveç’le ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecek.”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la yarın başkent Washington’da görüşeceğini anımsatan Biden, iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa’nın güvenliği konusunda görüş alıp vereceklerini söyledi.