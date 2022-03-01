Erdoğan: NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” dedi.

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Ülkesi Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) özel oturumuna video konferansla bağlanarak bulundukları durumu, mücadelelerini anlatıp destek istemişti.

Erdoğan, Ankara’ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’yle baş başa ve heyetler arası görüştü. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

* Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir.

* (Kosova’nın NATO üyeliği) Kosova’yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO’nun bir üyesi olarak da Kosova’yı tanırız.

* Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne (AB) alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye’yi ne için AB’ye hala almakta endişe ediyorsunuz?

* Hem Rusya’ya hem Ukrayna’ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun.

* (AB üyeliği) Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız?