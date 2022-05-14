Finlandiya’da iktidardan NATO üyeliği kararı: Türkiye şu ana kadar olumlu

Finlandiya’da iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğine başvurması kararı aldı.

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Karar için toplanan Sosyal Demokrat Parti Konseyi’nden NATO’ya üyelik başvurusu kararı çıktı.

Oylamada 53 üye ‘Evet’ ve beş üye ‘Hayır’ derken iki üye çekimser kaldı.

Yarın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Sosyal Demokrat Partili Başbakan Sanna Marin, ülkelerinin NATO’ya üyelik başvurusu kararını açıklayıp parlamentonun onayına sunacak. NATO üyelik başvurusu parlamentoda 15-16 Mayıs’ta tartışılıp nihai karar alınacak.

Basın toplantısı düzenleyen Başbakan Marin, NATO üyeliğinin Finlandiya’nın güvenliğini güçlendireceğini ve bir NATO üyesi olarak Finlandiya’nın tüm savunma ittifakını güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye’nin şu ana kadar Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda olumlu olduğunu savunan Marin, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya katılım için başvurma kararını açıklamıştı. İsveç’in de benzer bir adım atması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadığını söylemişti.