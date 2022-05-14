Finlandiya cumhurbaşkanıyla görüşen Putin’den ‘NATO’ uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle görüşmesinde ülkesinin NATO’ya üyeliğinin hata olacağını söyledi.

Kremlin Sarayı, iki liderin Finlandiya’nın inisiyatifiyle görüştüğünü açıkladı.

Finlandiya yönetiminin NATO üyeliğine başvurma niyetinin ele alındığı görüşmede Putin, ‘Finlandiya’nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını’ vurguladı.

Putin, “Ülkenin dış politikasındaki böyle bir değişiklik, uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık, işbirliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir” dedi.

Görüşmede, her iki liderin Ukrayna’daki durumu ve müzakereler meselesini ele aldığı belirtildi.

Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya katılım için başvurma kararını açıklamıştı. İsveç’in de benzer bir adım atması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadığını söylemişti.