İsveç’ten Erdoğan’a NATO yanıtı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO üyeliğine oybirliğiyle kabul edileceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da yanıt verdi.

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Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya katılım için başvurma kararını açıkladı. İsveç’in de ileriki günlerde benzer bir adım atması bekleniyor. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

İsveç’in PKK ve YPG’ye ilişkin yaklaşımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki varlığına karşı çıkışı gibi unsurlar Ankara-Stockholm arasında zaman zaman önemli sorunlara yol açıyor.

Erdoğan, bugünkü açıklamasında “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını ifade etmişti.

Erdoğan’a yanıt veren İsveçli bakan, ülkesinin başvurusunun NATO üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edileceğine emin olduğunu söyledi.

Linde, NATO’ya katılmaya karar vermeleri halinde, Türkiye’nin iyi ilişkilerinden çıkar sağladığı büyük ve önemli ülkelerin çok güçlü desteğini alacaklarını düşündüğünü ifade etti.

İsveç’e sürpriz olmuş

E-posta aracılığıyla yazılı açıklama yapan bakan, Türkiye’nin daha önce bu konuda herhangi bir işaret vermemesi nedeniyle Erdoğan’ın açıklamasının sürpriz olduğunu kaydetti.

Linde, Türkiye’nin kendilerine bu konuda daha önce doğrudan bir mesaj iletmediğini aktardı.