Erdoğan: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma talebiyle ilgili olarak “Gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” dedi.

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Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya katılım için başvurma kararını açıkladı. İsveç’in de ileriki günlerde benzer bir adım atması bekleniyor. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Türkiye, Finlandiya’yla Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Girişimi gibi önemli bir projede birlikte yer alıyor ve ikili ilişkilerde sorun yaşamıyor.

İsveç’in PKK ve YPG’ye ilişkin yaklaşımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki varlığına karşı çıkışı gibi unsurlar Ankara-Stockholm arasında zaman zaman önemli sorunlara yol açıyor.

Cuma namazı çıkışı gazetecilere konuşan Erdoğan, “Şu anda İsveç ve Finlandiya’yla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” dedi.

Ancak Erdoğan, mart başında “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” demişti.