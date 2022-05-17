Alman bakan Erdoğan’ı ‘önemsemedi’: Finlandiya ve İsveç hızla NATO’ya katılır

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çekincelerini önemsemedi. İki ülkenin NATO’ya hızla üye olacağından emin olduğunu söyledi.

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Finlandiya’dan sonra İsveç de dün NATO üyeliği için resmen başvurma kararı aldı. Ancak NATO’ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor. Türkiye’yse bu iki ülkenin üyeliğine soğuk bakıyor.

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’ye yaptırım uygulaması ve Ankara’nın terör örgütü olarak gördüğü örgütlere karşı tavır almaması halinde NATO’ya üyeliklerine onay vermeyeceğini söylemişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de gazetecilere konuşan Baerbock şunları kaydetti: “Türk tarafıyla bazı önemli konular görüşülüyor, ancak Finlandiya ve İsveç’in hızla NATO’ya katılacaklarından eminim çünkü herkes bunun çok dramatik bir dönemde belirleyici, tarihi bir an olduğunun bilincinde” dedi.

Bakan, başvuru ve tam üyelik arasındaki geçiş aşamasının uzun sürmesi halinde NATO’nun İsveç ve Finlandiya’ya güvenlik garantileri vereceğini aktardı.