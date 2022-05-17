Avrupalı bakan, Erdoğan’a ‘Pazarcı’ demeye getirdi

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazına ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘pazar zihniyetini’ sahip olduğunu ve ‘fiyatı yükseltmek’ istediğini belirtti.

Finlandiya’dan sonra İsveç de dün NATO üyeliği için resmen başvurma kararı aldı. Ancak NATO’ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor. Türkiye’yse bu iki ülkenin üyeliğine soğuk bakıyor.

Veto sorununun aşılması için Türkiye’ye diplomatik heyet göndereceklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya’ya dün bir mesaj veren Erdoğan, “Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınsa Türkiye’nin NATO üyeliği konusunda ‘kapıyı tamamen kapatmadığını’ söylemişti.

Bu tablo karşısında ‘kafasının karıştığını’ söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Erdoğan’ın üyelikle ilgili kendisine bir ay önce olumlu konuştuğunu söyledi.

Bu durum Batı basınında Erdoğan’ın ‘pazarlık’ için bu açıklamaları yaptığı yorumlarını getirdi.

Alman kanalı ZDF’de konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn’sa Türkiye’deki pazarların nasıl işlediğini herkesin bildiğini belirterek, “Erdoğan’ın zihniyeti bazen bunu andırıyor” diye konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki aleyhte tutumunun Kürt meselesiyle ilgili olduğu konusunda tereddütleri bulunduğunu belirten Asselborn, konunun daha çok ABD’den F-16’ların sevkiyatıla ilgili olduğunu öne sürdü. Asselborn, “Erdoğan’ın fiyatı yükseltmeye ve F-16’ların sevk edilmesi için baskıyı artırmaya çalıştığını düşünüyorum” diyerek, bunun ‘tehlikeli bir oyun’ olduğunu belirtti.