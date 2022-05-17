Finlandiya Parlamentosu, NATO’ya katılım başvurusunu onayladı

Finlandiya Parlamentosu, hükümetin NATO üyeliğine başvuru teklifini kabul etti.

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Oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine ‘evet’, sekiz milletvekili ‘hayır’ dedi.

Finlandiya yarın NATO üyeliğine İsveç’le beraber başvurabilir.

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti.

Ancak Erdoğan, mart başında “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’sa Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine kapıyı kapatmadığını aktarmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveçli resmi haber ajansı TT’ye, Türkiye’yle NATO üyeliği için diplomatik müzakere çabalarının devam ettiğini, konu hakkında ‘fazla yorum yapmayacağını’ söyledi.

İki ülkenin liderleri 19 Mayıs’ta Washington’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşecek.