Finlandiya’da NATO başvurusu parlamento onayını bekliyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Sosyal Demokrat Partili Başbakan Sanna Marin, ülkelerinin NATO’ya üyelik başvurusu kararını açıklayıp bugün parlamentonun onayına sundu.

Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı.

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Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya katılım için başvurma kararını açıklamıştı. İsveç’in de benzer bir adım atması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadığını açıklamıştı.

Niinistö, Erdoğan’ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.

Finlandiya cumhurbaşkanı, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Ülkesiyle yaklaşık 1300 kilometre sınırı bulunan Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı çıkan Putin, Niinistö’ye bu olursa ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

Çavuşoğlu’ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. NATO’ya üye olacak ülkelerin Türkiye’ye uyguladığı ihracat izni kısıtlamaları için ‘kabul edilemez’ dedi. Finlandiya ve İsveç’le yapılan görüşmede Türkiye’nin endişelerinin giderilmesi için bir çalışmanın önerildiğini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları için ‘yapıcı değil, provoke edici’ dedi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için güvenlik garantileri gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu ülkelerin terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım” dedi.