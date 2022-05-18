TÜİK’in ‘ENAG talebi’ne mahkemeden ret

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkındaki talebi mahkeme tarafından reddedildi.

ENAG, resmi enflasyonu duyuran TÜİK’e alternatif olarak ayrı bir metodoljiyle hesapladığı enflasyon verisini her ay yayınlıyor. TÜİK, geçen yıl ENAG hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ENAG’ın kurucularından Veysel Ulusoy, davadaki gelişmeyi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Enflasyon Araştırma Grubu hakkında TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce REDDEDİLDİ.”