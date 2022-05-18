Çetin Kaya’yı vuran polise ‘kasten öldürme’den müebbet istemi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sinema emekçisi Çetin Kaya’yı öldüren Selçuk E. adlı polis hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan iddianame düzenlendi. Selçuk E. ceza alırsa müebbet hapis cezasına çarptırılacak.

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Kaya, 29 Kasım 2021’de aracını durduran polis memurlarından Selçuk E.’nin silahından çıkan kurşunla 39 yaşında ölmüştü. Valilik, Kaya’nın ‘mukavemet ettiği’ gerekçesiyle öldürüldüğünü açıklasa da avukat Gözde Soydemir, “Görgü tanıkları, Kaya’nın kelepçelenerek yere yatırıldığını ve ardından tek el silah sesi duyulduğunu söylüyor” demişti.

Görevinden uzaklaştırılan polis memuru, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli polisin tutuklululuğu devam ediyor.

‘Hayatın olağan akışına aykırı’

DW Türkçe’den Burcu Karakaş’ın aktardığına göre Kaya’nın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede polis memurları tarafından Kaya’nın da içinde bulunduğu aracın durdurulduğu, araçta bulunan E.Ç. adlı kişinin kaçmasıyla polislerin arkasından koştuğu, E.Ç.’nin elindeki bir kısım uyuşturucu maddeyi yere attığı, bu esnada Çetin Kaya’nın uyarılara rağmen araçtan inmediği, polis memuru İ.K. tarafından zorla araçtan indirilerek kelepçelenmeye çalışıldığı yazıldı.

Kaya’nın vurulma anı şöyle anlatıldı: “Şüpheli S.E.’nin olay anında çıkarttığı silahı Çetin Kaya’ya müdahale ederken elinde tuttuğu, şüphelinin iki el ateş ettiği, mermilerden bir tanesinin Çetin Kaya’nın ense orta sağ kısmından girip alın sağ kaş yan tarafından çıktığı, gerek şüpheli S.E.’nin gerekse birlikte görev yaptığı arkadaşı olan tanık İ.K.’nın olay sırasında Kaya’nın kendilerine direndiğini, kelepçe taktırmamak ve şüphelinin silahını almak için hamle yaptığını belirtmelerine karşın tanık anlatımlarından maktulün elinin kelepçeli olduğu, şüpheliye yönelik fiili bir saldırısının bulunmadığı belirlenmiştir.”

İddianamede ayrıca, otopsi raporuna da atıftla şüpheli polis memurunun bitişik silah ateşleyerek Kaya’nın ölümüne ‘kasten sebebiyet verdiği’ yazıldı.

‘Atış sayısı ve mesafesiyle olay yerindeki tarafsız tanık anlatımlarından öldürme olayının taksirle ya da olası kasıtla meydana geldiğini kabul olanağının bulunmadığı’ belirtilen iddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün uzmanlık raporundan da bahsedilerek ‘herhangi bir arızasının bulunmadığı silahın kazaen iki kez üst üste ateş almasının hayatın olağan akışına uymadığı‘ vurgulandı.

Kamera kayıtları bozukmuş

Çetin Kaya’nın ölümünün ardından kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu beklense de kayıtlar ‘bozuk olduğu’ iddiasıyla rapor hazırlanamadı.

Bu durum iddianameye şöyle geçti: “Görgü tanıklarının içinde bulunduğu minibüsün kamera kayıtlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün denetim ve kaydı altında olduğu ancak söz konusu kayıtların tutulması gereken hard-diskin tarafsız bilirkişi tarafından yapılan incelenmesinde bozuk olması nedeniyle herhangi bir kaydın mevcut olmadığının anlaşıldığı…”

Olayın güzergahındaki tüm kamera kayıtlarını bilirkişilerin incelediği, ancak sadece tek bir kamera görüntüsünde olay anının genel hatlarıyla belirlendiği, bu kayıtta da şüphelinin eylemini ne şekilde gerçekleştirdiğine dair net bir tespit yapılamadığı da iddianamede belirtildi.

Savcılık polis memuru S.E.’nin ‘kasten öldürme’ ile ‘kamu görevine ait araç ve gereçleri suçun işlenmesi sırasında kullanma’ suçlarından yargılanmasını talep etti.