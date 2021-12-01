Kadıköy’de Çetin Kaya’yı öldüren polis tutuklandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sinema emekçisi Çetin Kaya’yı öldüren Selçuk E. adlı polis tutuklandı. Valilik olayın, Kaya’nın ‘mukavemet ettiği’ sırada yaşandığını açıklasa da avukat Gözde Soydemir, “Görgü tanıkları, Kaya’nın kelepçelenerek yere yatırıldığını ve ardından tek el silah sesi duyulduğunu söylüyor” dedi.

Fotoğraf: Twitter

BirGün’den Sercan Meriç’in aktardığına göre olayın yaşandığı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde Kaya’nın görüntülerini isteyen arkadaşlarına, o bölgede bulunan mobeselerin devre dışı olduğu söylendi.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında Kaya’nın polise mukavemet ettiği sırada silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

Kamera kayıtlarının muhafaza edilmesi için savcılığa talepte bulunduklarını ifade eden avukat Gözde Soydemir, şunları söyledi: “Olay yerindeki delilleri de Selçuk E.’nin içinde bulunduğu polis ekipleri gerçekleştirmiş. Bu yasaya aykırı. Görgü tanıkları, Kaya’nın kelepçelenerek yere yatırıldığını ve ardından tek el silah sesi duyulduğunu söylüyor.”

Kaya’yı vurarak öldüren polis Selçuk E.’nin tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan Kaya’nın cenazesi önceki gün defnedilmek üzere memleketi Sivas’a uğurlandı.