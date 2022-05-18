TBB, müzik yasağını Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağının durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirlerini gerekçe göstererek Haziran 2021’den itibaren bar ve gece kulübü gibi yerlerde müzik yayınının saat 00:00’da sona ereceğini açıklamıştı.

O tarihten itibaren yasağın kaldırılacağı ya da gevşetileceğine dair açıklamalar gelse de bu konuda da adım atılmamıştı.

Birçok sanatçı, yasağın tamamen kaldırılmasını talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle 10 Mayıs’ta yasağı 01:00’e kadar uzatmıştı.

‘Nesnel ölçütler bulunmayan genelge’

Birliğin açıklamasında şunlar yazıldı: “Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava konusu genelgenin yayımı tarihinde, koronavirüs tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında ‘halk sağlığının korunması’ ve ‘kamu yararı’ gibi nesnel ölçütler bulunmayan genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir.

Öte yandan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır. İptali istenen genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir.”

‘Genelge devleti’ne karşı ‘hukuk devleti’ni savunuyoruz’

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Twitter’da birliğin konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “Anayasa’ya aykırı olarak hak ve özgürlükler sınırlandırılamaz. ‘Genelge devleti’ çabasına karşı ‘hukuk devleti’ni savunuyoruz.”