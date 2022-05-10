Gece yarısı müzik yasağına yeni genelge: Bir saat daha ‘müsaade’ edildi

İçişleri Bakanlığı, pandemi sürecinde saat 00:00’da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatini 01:00’e kadar uzattı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri kapsamında Haziran 2021’den itibaren bar ve gece kulübü gibi yerlerde müzik yayınının saat 00:00’da sona ereceğini açıklamıştı.
O tarihten itibaren yasağın kaldırılacağı ya da gevşetileceğine dair açıklamalar gelse de bu konuda da adım atılmamıştı.
Birçok sanatçı, yasağın tamamen kaldırılmasını talep etmişti.
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