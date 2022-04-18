Demet Akalın’dan al haberi: Erdoğan müzik yasağı için ‘çalışma’ talimatı vermiş

Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geceyarısından sonraki müzik yasağı konusunda çalışma başlatacağını söylediğini aktardı.
Erdoğan, 16 Nisan’da Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftar programında sanatçıları ağırlamıştı.
Şarkıcı Cenk Eren, Instagram’da “Sayın cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba” diye sordu.
Müzik yasağı ilk olarak Mayıs 2020’de getirilirken, geçen haziranda geceyarısına kadar müziğe izin verileceği açıklanmıştı.
İftara katılan Akalın, Eren’in paylaşımına şu yorumu yaptı: “Bilgilendireyim… Elbette… belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim. Hatta kendisi Kültür bakanımızı (Mehmet Nuri Ersoy) yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım…”