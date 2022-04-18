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Yaramazlara biraz batar!

Demet Akalın’dan al haberi: Erdoğan müzik yasağı için ‘çalışma’ talimatı vermiş


Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geceyarısından sonraki müzik yasağı konusunda çalışma başlatacağını söylediğini aktardı.

Fotoğraf: AA (Soldan sağa: Akalın, Erdoğan, Orhan Gencebay, Ersoy

Erdoğan, 16 Nisan’da Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftar programında sanatçıları ağırlamıştı.


Şarkıcı Cenk Eren, Instagram’da “Sayın cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba” diye sordu.

Müzik yasağı ilk olarak Mayıs 2020’de getirilirken, geçen haziranda geceyarısına kadar müziğe izin verileceği açıklanmıştı.

Soldan sağa: Akalın, Okan Kurt, Erdoğan

İftara katılan Akalın, Eren’in paylaşımına şu yorumu yaptı: “Bilgilendireyim… Elbette… belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim. Hatta kendisi Kültür bakanımızı (Mehmet Nuri Ersoy) yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım…”

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