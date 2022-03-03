Soylu duyurdu: Müzik yasağının kaldırılması değerlendirilecek

Gece 12'den sonraki müzik yasağı antidemokratik ülkelerde olabilecek rezil bir uygulama, eğer sıkı önlemleri geride bıraktıysak bu yasağı da acil olarak kaldırın artık. Ekonomi bu kadar kötü haldeyken müzik ve eğlence sektörüne yapılan bu ayrımcılığı anlayamıyorum gerçekten…