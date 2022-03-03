Soylu duyurdu: Müzik yasağının kaldırılması değerlendirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Saat 24:00’ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanlığı’mız ve Sağlık Bakanlığı’mızla konuyu değerlendireceğiz” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedbirlerinde kapalı alanda zorunlu maske ve HES kodu uygulamasının kaldırılmasını içeren gevşemeleri dün duyurmuştu.
Koca “Müzik yasağıyla ile ilgili bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim” demişti.
Yasağın devam etmesiyle ilgili sosyal medyada tepkiler paylaşılmıştı.
Covid-19 tedbirleri gevşetildi