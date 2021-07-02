Müzik yasağı için ‘esnetme’ sinyali

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 24:00’ten itibaren uygulanan müzik yasağının esnetilebileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” ifadeleriyle duyurduğu yasağa tepki yağmıştı. Söz konusu yasak, sosyal medya kullanıcılarınca ‘ideolojik’ olmakla eleştirilmiş ‘pandemiyle alakası’ sorgulanmıştı.

Daha önceki normalleşme adımlarında bu sınırlamanın 19’a kadar uygulandığını belirten Ersoy, “Durum iyiye gidince 21’e alındı, sonra 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel olarak devam edecek” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen hafta, “Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak” demişti.

Yine geçen hafta Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Ersoy’un ‘müzik yasağı’nın yakında kalkacağını söylediğini aktarmıştı.