Diken

Yaramazlara biraz batar!

Müzik yasağı için ‘esnetme’ sinyali

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 24:00’ten itibaren uygulanan müzik yasağının esnetilebileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” ifadeleriyle duyurduğu yasağa tepki yağmıştı. Söz konusu yasak, sosyal medya kullanıcılarınca ‘ideolojik’ olmakla eleştirilmiş ‘pandemiyle alakası’ sorgulanmıştı.


Daha önceki normalleşme adımlarında bu sınırlamanın 19’a kadar uygulandığını belirten Ersoy, “Durum iyiye gidince 21’e alındı, sonra 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel olarak devam edecek” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen hafta, “Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak” demişti.

Yine geçen hafta Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Ersoy’un ‘müzik yasağı’nın yakında kalkacağını söylediğini aktarmıştı.

Turizm bakanı ‘müzik yasağı’nın yakında kalkacağını söylemiş

‘Müzik yasağı’na tepkiler Altun’u kızdırdı: Sahte bir yaşam tarzı tartışması

Erdoğan’ın ‘müzik yasağı’ açıklamasına tepki yağdı: #kusurabakıyoruz

SON HABERLER

Mahkeme başkanının muhalefetine rağmen: Yeşilay, Sirkeci’deki liman sahasını da yuttu!

Tarihi Sirkeci Garı sahasında bulunan liman bölgesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Yeşilay’a 49 yıllığına tahsis edildi. Devrin iptali istemiyle açılan iki dava geçtiğimiz günlerde reddedildi. Oy çokluğuyla verilen kararda mahkeme başkanı, ‘devrin kanuni olup olmadığının incelenmesi gerektiğini’ belirterek karara muhalefet etti.

Madımak katliamınının tanığı Murtaza Demir: O gün Türkiye’nin vicdanı yakıldı

Yıl 1993. Yer Sivas. Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nin düzenleneceği bir gün olarak planlanmıştı 2 Temmuz. Ancak ‘şenlik’le değil ‘katliam’la sona erdi. Aralarında Nesimi Çimen, Asım Bezirci, Hasret Gültekin, Metin Altıok’un, semah ve tiyatro ekiplerindeki gencecik insanların ve iki otel çalışanının bulunduğu 35 ‘can’ yakılarak öldürüldü. Ve, 2 Temmuz, Türkiye tarihine, ülkenin en kara günlerinden biri olarak geçti.

Kadınlar

Pandemi döneminde kadın işsizliği artmış mış… Bence olsa olsa bu dönemde 4 kat daha fazla efor harcayan kadınlar, özverisinin fark edilmediği yerde olmayı istememiş olabilir.