Hacettepe’de yine usulsüzlük: Yeğen şirketine milyonluk ‘piyango’

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminde yeni bir usulsüzlük daha ortaya çıktı. Üniversitenin fen fakültesinden bir akademisyenin, yeğenin adına kayıtlı firmadan ilansız doğrudan ve defalarca BAP çalışmaları için ürün temin ettiği ortaya çıktı. Üstelik firmanın iki eski kurucu ortağı da aynı akademisyenin eski asistanı ve bugün aynı üniversitede akademisyen olarak görev alıyor.

Fotoğraf: Facebook

Diken’in daha önce de gündeme getirdiği Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimindeki usulsüzlük iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Daha önce Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalara ayrılan bütçenin, yıllarca akademisyenlerce naylon faturalarla zimmete geçirildiği ortaya çıkmıştı. Üniversite bunun üzerine idari soruşturma başlatmış ve tüm dosyaları incelemeye başlamıştı. İdari soruşturma devam ederken, birime kesilen faturalarda yeni usulsüzlükler ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, üniversitenin fen fakültesi kimya bölümünde görevli ve önceki haberimizde de adı geçen A.D.’nin, yeğeni adına kayıtlı bir şirketten çok sayıda ve toplamda yüksek miktarda ücret karşılığında ilansız doğrudan temin yoluyla mal aldığı belirlendi. Öte yandan şirketin ilk kurucuları arasında A.D.’nin eski asistanları D.T. ve L.U. da yer alıyor.

N.M.D. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2 Nisan 2010’da üç ortakla kuruldu. Ortakları arasında Hacettepe’de akademisyen A.D.’nin yeğeni B.D., asistanları D.T. ve L.U. yer aldı. İlerleyen yıllardaki şirket toplantılarıyla D.T. ve L.U. tüm hisselerini A.D.’nin yeğeni B.D.’ye devretti. Böylece B.D., şirketin tek sahibi konumuna geldi. İki asistansa doktoralarını tamamlayarak üniversite bünyesinde görevlerine devam etti.

Bu sırada akademisyen A.D., BAP bünyesinde bilimsel araştırmaları için çeşitli ürünler aldı. Bu ürünlerin sıklıkla alındığı şirketse asistanları ve yeğeninin kurduğu N.M.D. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Uzun yıllar boyunca devam eden bu alımlar, ilansız doğrudan temin yolu ve avans sistemiyle sağlandı.

İlansız doğrudan temin yoluyla ihtiyaç olunan ürünler BAP biriminin sayfasından duyurulmadı, doğrudan akademisyen A.D.’nin belirlediği şirketten alındı. Bu şirketse yeğeni ve asistanlarının kurduğu şirketti. A.D.’nin araştırma bütçesi harcamalarına dair 9 Haziran 2021 tarihli doğrudan temin sonucu kesilen faturanın tutarı 21 bin liranın üstünde.

Öte yandan aynı şekilde 19 Ağustos 2020’de 18 bin, 15 Eylül 2020’de 18 bin, 19 Ekim 2020’de 7 bin, 11 Temmuz 2017’de 7 bin, 29 Eylül 2017’de 12 bin, 29 Eylül 2017’de 12 bin, 29 Kasım 2017’de 12 bin, 31 Temmuz 2018’de 13 bin, 8 Kasım 2017’de 16 bin liralık alım, ilansız doğrudan temin yoluyla akademisyen A.D. adına yeğenine ait şirkettendi. Elde edilen faturaların toplamının farklı akademisyenler de dahil edildiğinde bir milyon lirayı aştığı belirlendi.

Akademisyen A.D.’nin 20 Ağustos 2010’da Hürriyet gazetesine açıklamasında N.M.D. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini Hacettepe Üniversitesi KOSGEB kapsamında kurduklarını kamuoyuna açıkladığı da görülüyor.

Oysa Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde A.D’nin şirket kurucuları veya ortakları arasında yer almadığı görülürken, A.D. aynı haberde ticari faaliyet yürüttüklerini söylüyor. Yine Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde şirket kuruluşundan sonra bir süre Hacettepe Üniversitesi AR-GE binalarında faaliyet gösterdi. Daha sonra kampüs dışına taşındı ve 2016’da tamamen A.D.’nin yeğeni B.D.’ye devredildi.

Öte yandan üniversite kaynaklarından edinilen bilgilere göre Diken’de daha önce yayımlanan haberde adı geçen isimlerin ve şirketlerin dosyaları yakından inceleniyor. Dosyalar birim yöneticileri ve görevlendirilen soruşturma komisyonu tarafından incelenirken, akademisyenlerin avans limitlerine de sınırlama getirildi. Böylece akademisyenlerin önce avans çekip daha sonra faturalarını getirdikleri sistemde kullanacakları paranın limiti düşürüldü. Gelişmelere bazı akademisyenlerin “Kurunun yanında yaş da yanıyor” diyerek itiraz ettiği belirtildi.

İletişime geçerek cevap hakkını ilettiğimiz haberde ismi geçen kişi ve kuruluşlar, haberimiz yayıma hazırlandığı süreye kadar sorularımızı cevapsız bıraktı.