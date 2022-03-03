Hacettepe’de işten çıkarılan canlı modellerin yerine yeni ilan açıldı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalışan dokuz canlı modelin okulla ilişiği kesilmişti. Fakülte, işten çıkarılanların yerine yeni modeller almak için ilan verdi.

Fotoğraf: Facebook

31 Aralık 2021 tarihinde sözleşmeleri sona eren modellere, 12 Ocak 2022 tarihinde vizelerin yapılmaması nedeniyle ‘rektörlük oluru’yla ilişiklerinin kesildiği bildirilmişti.

Gerekçe olarak ‘diğer nedenler’ başlığını belirleyen ‘Kod 22’ gösterilmişti.

Fakülte yönetimi işten çıkarılan modellerin yerine yenilerini almak için ilan açtı. İlanda, “Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere sekiz adet canlı model alınacaktır” dendi.

Modellerin saat ücreti karşılığı çalıştırılması planlanırken, alımlar mülakatla yapılacak.

Fakülte öğrencileri 2 Mart Çarşamba günü, modellerin işten çıkarılmasını protesto etmiş, eğitim ve öğretim haklarının engellendiğini belirtmişti. Öğrenciler eylemde resim ve heykel derslerinin durma noktasına geldiğine vurgu yapmıştı.

Ne olmuştu?

18 Ocak 2022 tarihinde yüksek lisans sınavlarında da model olarak bulunmak üzere okula giden işten çıkarılan modeller, özel güvenlik görevlileri tarafından okula alınmamıştı. Modellerin yetkili bir isimle görüşme talebiyse karşılık bulmamıştı. Sendika yetkilisiyle birlikte görüşmek isteyen modeller, dekanlıkça güvenlik görevlileri üzerinden “Güvenlik tarafından zor kullanılarak çıkarılacaksınız” diye uyarılmıştı.

Modeller bunun üzerine işten çıkarıldıklarına dair tebligatı imzalayarak okuldan ayrılmak zorunda kalmış, modelle sınava girmesi gereken öğrencilereyse mekân çizimi yaptırılmıştı.

Okul yönetiminin yazışmalarda modellere ilişkin ‘tereddüt ettiği’ iletilerek, rektörlüğün fikri sorulmuştu. Bu yazışmalarınsa modellerin sözleşmesinin sona erdiği tarih 31 Aralık 2021’den tarihinden önce yapıldığı belirlenmişti.