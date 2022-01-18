Hacettepe Üniversitesi canlı modelleri sınava almadı

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalışan dokuz canlı modelin okulla ilişiği kesildi. Gerekçe olarak ‘diğer nedenler’ başlığını belirleyen Kod 22 gösterildi.

Fotoğraf: Facebook

31 Aralık 2021 tarihinde sözleşmeleri sona eren modellere, 12 Ocak 2022 tarihinde vizelerin gerçekleşmemesi nedeniyle rektörlük oluruyla ilişiklerinin kesildiği bildirildi.

18 Ocak tarihinde yüksek lisans sınavlarında da model olarak bulunmak üzere okula giden modeller, özel güvenlik görevlileri tarafından okula alınmadı. Modellerin yetkili bir isimle görüşme talebi ise karşılık bulmadı. Sendika yetkilisiyle birlikte görüşme yapmak isteyen modellere, dekanlıkça güvenlik görevlileri üzerinden “Güvenlik tarafından zor kullanılarak çıkarılacaksınız” uyarısı yapıldı.

İşten çıkarılan modeller bunun üzerine işten çıkarıldıklarına dair tebligatı imzalayarak okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Modelle sınava girmesi gereken öğrencilere ise mekân çizimi yaptırıldı.

Ödemelerde de aksaklık yaşanmış

Modellerin vize döneminde yeniden işe dönüşünün mümkün olup olmayacağını sorduğumuz üniversite yönetiminden kaynaklar ise “Düşük ihtimal” cevabını verdi. Kaynakların aktardığına göre, üniversite yönetimi söz konusu modellerle yola devam etmeme kararlılığında ve bu konuda yazışmalar yapılmış durumda.

Okul yönetiminden kaynakların aktardığına göre, yazışmalarda modellere ilişkin tereddüt olduğu iletilerek, rektörlüğün fikri soruldu. Ayrıca söz konusu yazışmanın modellerin sözleşmesinin sona erdiği tarih olan 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapıldığı belirtildi.

Öte yandan modeller geçtiğimiz aylarda da modellerin ödemelerinde aksaklıklar yaşanmış ve akademisyenlerin itirazıyla ödemeler gerçekleştirilmişti.

Canlı modeller karakteristik yüz ve vücut özellikleriyle, resim, yontu ve desen çalışmalarında (uzun ve hareketsiz duruşlarla) poz vererek modellik yapan kişiler olarak bilinir.