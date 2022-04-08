Hacettepe’nin bilimsel araştırma bütçesi yıllarca tırtıklandı mı?

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalara ayrılan bütçenin yıllarca akademisyenlerce tırtıklandığı öne sürüldü.

Diken’e konuşan ve ‘çark’ın nasıl döndüğünü anlatan aracı, yazışma, görüntü ve belgeler de paylaştı.

Aracının anlatımı, ‘çark’ın içinde yer almış bir işadamı tarafından doğrulandı. Adı geçen akademisyenlerden birine göre ise ‘iftira’ atılıyor.

Fotoğraf: Facebook

Aracı, yıllarca Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin de yer aldığı Beytepe kampüsünde çalışmış. Anlatımına göre ilk olarak 2009’da A.D. adlı akademisyen ‘çark’ın işlemesi için kendisinden bir medikal şirket ayarlamasını istedi. Öteden beri çalıştığı K.M. isimli şirketin sahibi S.K.’nın “Yaparız” demesi üzerine aracı harekete geçti.

Çark nasıl işlemiş?

Öncelikle bir proje kapsamında alım listesi hazırlanıyordu. Liste onaylanıp kaynak aracılığıyla şirkete iletiliyordu. Şirket liste doğrultusunda fatura hazırlıyordu. Listedeki malzeme ve ekipmanın envantere kayıt edilip edilmediğine bakılmaksızın üniversite şirkete KDV dahil ödeme yapıyordu. Aracı, komisyonunu aldıktan sonra KDV hariç tutarı söz konusu projenin sahibi akademisyene elden teslim ediyordu.

Şirket sahibi doğruladı

Bu çark uzun yıllar işledi, aracı ve akademisyenler haksız gelir elde etti.

S.K. Diken’le telefon görüşmesinde nakit para trafiğini ve aracının varlığını doğrulayarak şunları söyledi: “Şirketim artık kapalı. Hem Hacettepe’de hem de yanımda çalışan bir kişiye şirket hesabına yatan parayı kendi ödemelerimizi kestikten sonra nakit teslim ediyordum. Bazen bazı ürünleri teslim ediyorduk, bazen edilmiyordu. Nakit para aracıya verildikten sonra ürün alınıyor muydu ya da paranın akıbeti ne oluyordu bilmiyorum.”

‘B.S.’ye verilecek para‘

11 Aralık 2020 tarihli bir yazışmada B.S. adlı bir akademisyene bir fatura tutarının ödendiği haber veriliyor. Mesajda “B.S.’ye verilecek para. Terradan gelen paradan 19 bin 450 TL verilecek” diye bir not yer alıyor. Yazışmanın devamındaysa bir hesap makinesi fotoğrafı ve “Hocam yanlışlık oldu, 19 bin 80 TL olacaktı KDV’lerden hariç size vereceğimiz tutar” ifadesi görülüyor.

31 Mart 2021 tarihli bir başka yazışmada B.S. aracıya “Kapıdaki arkadaşa bırakır mısın? Bugün hep dersim var” diyor. Aracı “Tamam hocam 29 bin 928,78 T” diyor ve elinde bir zarf bulunan bir güvenlik görevlisinin fotoğrafını da ekliyor.

‘Kesinti aynı mı abi?’

9 Mayıs 2019 tarihli bir dekontta akademisyen Ö.Ç. tarafından S.K.’nın hesabına 12 bin 809 lira 35 kuruş gönderildiği görülüyor.

Şirket tarafından hazırlanmış aynı tutardaki faturanın tarihi ise 10 Mayıs 2019.

29 Mayıs 2019 tarihli yazışmada aracı tarafından Ö.Ç’ye 10 bin liralık bir destenin fotoğrafı gönderiliyor. Ö.Ç. kesinti miktarını soruyor; gerekçesini de “Meblağ farklı ya ondan sordum” diye açıklıyor.

Proje ‘sonuçlanmış’

Söz konusu faturada FBA-2017-14436 numaralı BAP projesi yer alıyor. BAP biriminin sitesinde sorgulama yapıldığında 10 Eylül 2021’de sonuçlandırıldığı belirtilen araştırma şöyle anlatılıyor: “Gerçekleştirilen çalışmalarda, peynir biyojen amin miktarı en yüksek olan gıda olarak belirlenmiştir. Bunun yanında en düşük biyojen amin miktarları turşu suyu içerisinde izlenmiştir. Proje kapsamında alınması planlanan DART-MS yükselen döviz kuru nedeniyle alınamamıştır. Bu nedenle hızlı tayin amacıyla gerçekleştirilen bazı çalışmalar MALDI-MS yöntemiyle yapılmıştır. Yapılan analizler ve elde edilen veriler, hem karmaşık numune analizlerinde, hem de gıda analizlerinde biyojen amin tipi bileşiklerin duyarlı ve hızlı bir şekilde başarıyla tayin edilebileceklerini göstermiştir.”

Görev yeri değiştirildi

Kendi anlatımına göre aracı bu ‘çark’ı çok sayıda akadamisyenle uzun yıllar sürdürdü ve epey gelir elde etti. Neden sonra bırakmak istedi. Niyetini açıklayınca akademisyenler işten atılacağını söylediği, o da akademisyenleri her şeyi açıklamakla tehdit etti.

Bir süre sonra aracı Beytepe kampüsünden Sıhhiye kampüsüne gönderildi.

Ö.Ç., haber yayınlanmadan önce mailimize verdiği yanıtta kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Ö.Ç’ye göre suçlamalar ‘gerçek dışı, hayal ürünü, iftira‘; amaçsa ‘itibarının zedelenmesi ve akademik karalama.’

B.S. ise henüz mailimize yanıt vermedi.