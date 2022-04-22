Sayıştay kararına rağmen: Rektörlüğe kesilen cezayı yapı şirketine ödettiler

ALTAN SANCAR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Hacettepe Üniversitesi’ne kestiği idari para cezalarının ve geciken prim ödemelerinin bir yapı şirketi tarafından ödendiği ortaya çıktı.

Konuyu değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ödemelerin idarenin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Üniversite yönetimiyse sorularımızı cevapsız bıraktı.

Fotoğraf: Facebook

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, canlı modellerin puantajlarını geç bildirmesinden kaynaklı kesilen cezaları D.G.Y.S.T.A. adlı şirkete ödetti.

Diken’in ulaştığı belgelere göre, sorumluluğu üniversite yönetimine ait cezalar ve geciken prim ödemeleri, farklı tarihlerde söz konusu şirketin hesabından ödendi. Öte yandan Sayıştay’ın da bu durumlarda ödemenin sorumlulara rücu ettirilmesi için verdiği karar bulunuyor.

Sorumluluk doğrudan fakülte görevlilerine ait

Üniversitenin iç yazışmalarına göre Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi, çalışan canlı modellerin ağustos, eylül ve ekim 2021’e ait puantajlarını gecikmeli olarak Personel Daire Başkanlığı’na gönderdi.

Bu durum 6 Ocak’ta fakülteye bildirilerek “Oluşan idari para cezası ve gecikme cezası fakültenize bildirildiği halde halen ödenmediği anlaşılmaktadır” dendi.

Fakülteye, 5 Ocak itibarıyla geç bildirim sonucunda kanun gereği 12 bin 966 TL tutarında idari para cezası kesildiği, ayrıca gecikme cezası olarak 3 bin 978 TL kesildiği iletildi. Fakülte yönetiminden borcun yatırılarak dekontunun Beytepe Özlük Hakları Tahakkuk Müdürlüğü’ne gönderilmesi istendi.

Üniversitenin 2017 tarihli iç yazışmalarına göre, atama ve ayrılmalarda zamanında verilmeyen işlem ve her bir sigortalı için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağı tüm birimlere iletilmiş.

Aynı yazışmada oluşacak cezaların üniversite bütçesinden ödenmesinin mümkün olmayacağı için, söz konusu cezalardan ‘harcama yetkilileri ile ödeme emri belgesi ve muhasebe fişi düzenleyicilerinin sorumlu tutulacağı’ iletilmiş.

Yani ortaya çıkan gecikmeli prim ödemeleri ve cezalarının ödenmesinin sorumluluğu doğrudan fakültenin dekanlığına ve görevlilerine ait.

Vakıfbank’a ait dekontlara göre şirkete ait IBAN numarasıyla üniversite rektörlüğünün SGK sicil numarası için para ödendi.

Dekontlardaki açıklamada “HACETTEPEÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK, Borç Türü: 4104-4A IPC Borcu” ifadeleri yer aldı. SGK sicil numarası, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait çıkarken, canlı modeller de aynı sicil numarası ile SGK’ya kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Ödeme dekontlarına göre şirket, 1 Mart 2022’de 4 bin 375 liralık geçmiş dönem 4A prim borcunu, 25 Şubat’ta 3 bin 353 ve 28 Şubat’ta da 6 bin 371 TL tutarında idari para cezası borcu Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün SGK sicil numarasıyla ödemiş.

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Şirketin canlı modellerin işe alımında taşeron olarak yer almadığı, canlı modeller ve dekanlık arasında doğrudan sözleşme imzalandığı da yine iç yazışmalardan ortaya çıktı.

Uzman görüşü: SGK ödemeleri ödevdir

Diken’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’a göre SGK primleri ve bunlardan kaynaklı borçlar kurumların yerine getirmesi gereken ‘ödevler.’

Başka şirketlerin ödemesi halinde şirketin kasasında eksik çıkacağı, borcu ödenen tarafın ise kasasında fazla çıkacağını belirtti.

Erdursun’a göre muhasebe işlemleri sırasında oluşacak bu açığın yasal olarak açıklanması zorunlu. Bu durumda ödeme, kurumun şirkete borçlanmasına yol açabilir.

Sayıştay kararı: Sorumlu cezayı öder

Öte yandan Sayıştay’ın benzer bir duruma ilişkin kararı bulunuyor.

Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 2019 yılında aldığı karara göre, benzer şekilde idari para cezası uygulanan bir üniversitede harcama yetkilisi, söz konusu idari para cezasını idare adına ödemekle yükümlü olmakla, birlikte bu cezaya sebep olan sorumlunun araştırılması ve ödenen tutarın bu kişiye rücu edilmesinden sorumlu tutuldu.

Söz konusu şirket ve üniversite yönetimi Diken’in sorularını yanıtsız bıraktı.