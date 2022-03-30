Hacettepe’de bir tuhaf işe alım: Puanlar değişti, tek hak sahibi sınavı kazanamadı

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki araştırma görevlisi alımında, sınava girmeye hak kazanamadığı duyurulan öğrenciler yedek ve asil listede yer alırken, sınava girmeye hak kazanan tek öğrenci başarısız olarak ilan edildi.

Fotoğraf: Facebook

Hacettepe Üniversitesi, 30 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yer alan bir ilanla 30 Aralık 2021-13 Ocak 2022 tarihleri arasındaki başvurularla 23 araştırma görevlisi alınacağını duyurdu.

Başvuru ilanında Güzel Sanatlar Fakültesi için grafik bölümüne de bir araştırma görevlisi alınacağı belirtildi. Başvuru için ‘grafik tasarım mezunu olmak, grafik tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak’ şartları arandı.

Ayrıca başvuracak öğrencilerin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) eşit ağırlık alanında 70 puan alma şartı koşuldu.

‘Sınava giremez’ denen öğrenciler sınava girdi

Başvuruların 13 Ocak 2022’de sona ermesinin ardından oluşturulan jürinin ön değerlendirme formu duyuruldu.

Duyuruda değerlendirmeye alınan dört başvuru sahibi arasından yalnızca birinin 70 puanlık eşit ağırlık şartını karşıladığı ve bu nedenle bir kişinin sınava girme hakkı kazandığı belirtildi.

Sınava giriş hakkı kazanamayan üç başvuru sahibi için “Sınava giremez” yazıldı. Bu isimlerin puanlarının 70’in altında olduğu kırmızı renkle belirtildi.

21 Ocak’taki sınavın sonuçlarıysa 26 Ocak’ta duyuruldu. Duyuruda ön değerlendirme formunda “Sınava giremez” denen iki öğrencinin sınava katıldığı da görüldü.

Sınava katılamayacakları duyurulan ön değerlendirme formundaki ALES eşit ağırlık puanlarıyla sonuç duyurusundaki puanlar arasında da farklılıklar oluştu. Üstelik sınava katılan bu iki öğrenci, jüri tarafından sınava girmesi uygun görülen tek başvuru sahibi geride bırakarak asil ve yedek olarak araştırma görevlisi olmaya hak kazandı. Jürinin sınava girebileceğini belirttiği tek öğrenciyse sınavı kazanamadı.

Puanlar değişti

Sınava girmeye hak kazanamayan başvuru sahibiyle birlikte, jürinin sınava girebileceğini duyurduğu başvuru sahibinin de puanının değiştiği görüldü.

Tabloyu değerlendiren ve isminin gizli kalmasını isteyen bir başvuru sahibi, Resmi Gazete’de eşit ağırlıkla alım yapılacağının duyurulduğunu, fakat alımın sözel puanıyla alındığını söyledi.

Öğrenci: Çok sayıda kişi mağdur

Öğrenciye göre ön değerlendirmede eşit ağırlık puanı kriter alınırken, daha sonra Resmî Gazete’de veya üniversite sitesinde düzeltme duyurusu yapılmadan sözel puanla alınması çok sayıda kişiyi mağdur etti.

Resmi Gazete’nin ilan sonrası sayılarında da üniversitenin bu konuyı düzeltmediği ortaya çıktı.

Sonuçların duyurusu da yayınlanmasından kısa bir süre sonra da fakültenin internet sayfasından kaldırıldı.

Fakülte yorumdan kaçındı

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Diken’e açıklamasında ‘sayfanın zaman zaman güncellendiği’ söylendi. Alım puanları arasındaki farklılık için yorum yapmaktan kaçınılırken, yetkili bir isimle görüşme talebi kabul görmedi.

Fakültenin resmi mail adresine ilettiğimiz sorularsa haberin yayına hazırlandığı süreye kadar yanıtsız bırakıldı.