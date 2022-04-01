Diken’in ‘Hacettepe’de bir tuhaf işe alım’ haberi Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diken’in gündeme getirdiği Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi alımlarında tüm şartları taşıyan tek öğrencinin elenip, şartları taşımayan iki öğrencinin yedek ve asil olarak listeye alınmasını Meclis gündemine taşıdı.

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Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki araştırma görevlisi alımında, sınava girmeye hak kazanamadığı duyurulan öğrenciler yedek ve asil listede yer alırken, sınava girmeye hak kazanan tek öğrenci başarısız olarak ilan edilmişti.

Diken’in gündeme getirdiği durumu, CHP’li Yıldırım Kaya Meclis gündemine taşıdı. Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

ANKA’nın aktardığına göre Kaya, Oktay’a şu soruları yöneltti: “Hacettepe Üniversitesi araştırma görevlisi alımlarında tüm şartları taşıyan tek öğrencinin elenip, şartları taşımayan 2 öğrencinin yedek ve asil listelere koyulduğu iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise sorumlular hakkında bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa başlatılacak mıdır?

Tüm şartları taşıdığı halde elenerek mağdur edilen öğrencinin, hakları iade edilecek midir?”

‘YÖK başkanı söz vermişti’

Konuya ilişkin konuşan Kaya, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘seyirci’ kalması halinde üniversitelerin ‘bilim yuvası’ özelliğini kaybedeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından doğrudan rektör atanmasını da eleştiren Kaya şunları söyledi:

“Üniversitelerdeki kadrolaşma yine medyanın gündemine düştü. Şimdi de başkentte, Hacettepe Üniversitesi’nde, üniversiteye alınan elemanların, rektörün yaptığı uygulamaların üniversite birimine, üniversite kurallarına ve liyakatine uygun olmadığı çok açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Allah aşkına soruyorum size, ne istiyorsunuz bu bilim üreten üniversitelerimizden? Bu üniversitelerde kadrolaşmaktan maksadınız nedir sizin? Dünya üniversitelerinde ilk 500 içine girebilen üniversiteler nadiren yaşanıyordu Türkiye’de. Boğaziçi’ni kayyum atayarak ne hale getirdiğiniz ortada. Şimdi de geldi Hacettepe Üniversitesi’ne iki tane yandaşınıza iş bulmak için bilim yuvasını tahribat ediyorsunuz.

Batman’da daha dün yaşadınız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bunu soru önergesi olarak verdim hala yanıt vermedi. YÖK başkanını defalarca uyardım, bu tür konulara asla izin vermeyeceklerini söyledi. Peki Sayın Fuat Oktay, Sayın YÖK Başkanı Hacettepe Üniversitesi’nde bu yaşanan çirkinliğe ne zaman dur diyeceksiniz? TBMM aracılığıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir yazılı soru önergesi verdim. Bir kez daha basın yoluyla çağrı yapıyorum. Üniversitelerimizden elinizi çekin, kadrolaşmadığınız hiçbir yer kalmadı. Bari üniversitelerimizi özgür bırakın.”